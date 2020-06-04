Владивосток, , 10:20 — REGNUM Минздрав Приморья закупает современные аппараты — иммунохемилюминесцентные анализаторы, которые позволяют с высокой степенью точности обследовать кровь на инфекции, в том числе на коронавирус, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

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«Мы закупаем десять анализаторов. Их установят в больницах Владивостока, Находки, Уссурийска, Арсеньева, Спасска-Дальнего, Дальнегорска и Лесозаводска. Пациента будут обследовать в поликлинике бесплатно, но только по медицинским показаниям», — пояснили в правительстве.

Анализаторы поступят в медучреждения Приморья в конце июня.

Как сообщало ИА REGNUM, в случае наступления второй волны коронавирусной инфекции, российское здравоохранение будет готово ответить и на этот вызов и справится с ним. Об этом 3 июня заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.