Санкт-Петербург, , 10:25 — REGNUM В Петербурге власти усилят транспортное сообщение с кладбищами. Расписание движения общественного транспорта изменится на время православных праздников: верующие отмечают и Троицкую родительскую субботу, и Святую Троицу 6 и 7 июня соответственно.

В эти дни на маршрут к Южному кладбищу выйдут 45 дополнительных автобусов № 90, откроют дополнительный маршрут № 195У от станции метро «Проспект Ветеранов», куда направят 18 автобусов.

В направлении Северного кладбища усилят маршрут № 397 пятью автобусами, 10 автобусов добавят на маршрут № 398.

В направлении крематория добавят 10 автобусов № 138 от площади Мужества.

Дополнительные подвижные составы также выйдут на маршруты № 347 к кладбищу Илики и № 382 к Казанскому кладбищу.

Смольный напоминает, что наземным транспортом можно добраться к другим городским кладбищам: к Александро-Невской лавре — на троллейбусе № 14, к Богословскому кладбищу — на троллейбусе № 38, Серафимовскому — на трамвае № 18 и троллейбусах №№ 25 и 40, к Волковскому и Ново-Волковскому — на трамвае № 43, к Киновеевскому — на трамвае № 23, к Смоленскому — на троллейбусе № 9, к Большеохтинскому — на трамвае № 10, к Шуваловскому — на трамвае № 58; к Пискарёвскому — на трамвае № 9.

«При посадке в транспорт петербуржцев просят не забывать надевать маски и перчатки, соблюдать социальную дистанцию, — добавляют чиновники. — Использование пассажирами средств индивидуальной защиты, увеличение количества подвижного состава на маршрутах позволит горожанам добраться к месту назначения комфортно и безопасно».

Читайте также: В Петербурге ослабевает масочный режим и открываются кладбища