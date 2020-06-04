Санкт-Петербург, , 10:20 — REGNUM Стоимость лечения в перепрофилированном под временный госпиталь павильоне выставочного центра «Ленэкспо» составляет чуть более 45,8 тысяч рублей. В настоящий момент там развернуто более 1400 коек. Об этом в эфире телеканала «Санкт-Петербург» рассказал Максим Кабанов, начальник Госпиталя для ветеранов войн, в чьем ведении находится данная площадка.

Койки в «Ленэкспо» Иван Петров © ИА REGNUM

По его словам, большая часть пациентов «Ленэкспо» переведены из стационаров на долечивание. Также среди них есть те, кто не может продолжить лечение дома, так как с ними живут маленькие дети, пожилые родственники или они проживают в общежитии, в коммунальных квартирах. По данным на 3 июня, в «Ленэкспо» находятся 483 человека при развернутых 1474 койках.

Кроме того, в «Ленэкспо» началась процедура первого этапа реабилитации для пациентов, которые перенесли тяжелые формы пневмонии — это выше 25% поражения, выявленного при компьютерной томографии.

«В течение месяца на территории временного инфекционного госпиталя в «Ленэкспо» пролечено порядка 1010 человек. Если бы эти пациенты находились в городских стационарах, то мы бы потеряли возможность госпитализации туда пациентов в средней и тяжелой степени заболевания», — заметил главврач.

Максим Кабанов также подчеркнул, что стоимость лечения со дня открытия полевого стационара не менялась. Она исходит из 11 суток пребывания в госпитале в «Ленэкспо» и составляет 45 815 рублей.

«Это не весь, неполный тариф, почему — потому что мы говорим о долечивании пациента, и часть тарифа остается в том стационаре, куда в первую очередь попадает пациент», — разъяснил он.

Такой тариф установлен исходя из затрат на лечение больных, их питания, зарплаты сотрудникам, оплаты коммунальных услуг. Руководитель госпиталя также подчеркнул, что стоимость лечения не менялась с начала работы временного госпиталя.

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