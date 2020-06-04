Тамбов, , 10:09 — REGNUM За минувшие сутки на территории Тамбовской области был зафиксирован одиннадцатый летальный случай от COVID-19. Об этом 4 июня сообщает пресс-служба региональной администрации.

«Одиннадцатый летальный случай от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, зафиксирован в Тамбовской области», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что одиннадцатый скончавшийся в регионе — это 75-летняя женщина из Тамбова, которая не обращалась к медикам за помощью и была госпитализирована через 10 дней после того, как заболела, с тяжелой двухсторонней пневмонией. Её состояние было крайне тяжелым, и несмотря на интенсивное лечение и меры по реанимации, жизнь пациентки отстоять не удалось.

Кроме этого, указывается, что на данный момент в области 3 175 человек заразились SARS-CoV-2 и ещё 1 388 вылечились от COVID-19.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что общее число проведённых на территории России тестов на коронавирус на данный момент составляет свыше 11,7 млн.