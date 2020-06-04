Магас, , 10:07 — REGNUM В Ингушетии завершены ремонтные работы по восстановлению энергоснабжения в городе Магас и Назрановском районе. К 06:00 4 июня подача электроэнергии в дома почти 70 тыс. жителей возобновлена, сообщили в Минэнерго РФ.

«Проливной дождь в сочетании с грозой и ветром до 25 м/с — спровоцировали отключение энергоснабжения части потребителей Назрановского района и города Магаса. Специалисты заверяют, несмотря на сложные погодные условия, они не прекратят работы до тех пор, пока не вернут свет в дом каждого жителя республики», — говорится в сообщении МЧС по региону.

Всего в аварийных работах были задействованы 26 бригад. В течение всей ночи 68 энергетиков восстанавливали энергоснабжение бытовых потребителей, чтобы как можно быстрее подать свет в их дома.