Элиста, , 10:07 — REGNUM Девять новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Республике Калмыкия за последние сутки, об этом 4 июня сообщил региональный оперативный штаб.

За сутки выписан 21 пациент с ранее подтверждённым заражением. Двое пациентов с положительными тестами на коронавирус скончались — если на утро 3 июня сообщалось о 15 умерших, то на утром 4 июня в статистике уже 17 летальных исходов.

Всего на территории Калмыкии подтверждено 1 тыс. 136 случаев заражения коронавирусом. 582 человека выздоровели. 11 пациентов находятся в тяжёлом состоянии, десять из них подключены к аппаратам ИВЛ.