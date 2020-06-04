Ташкент, , 10:05 — REGNUM Стоимость обучения в высших учебных заведениях Узбекистана не изменится из-за введения дистанционной формы обучения. Об этом сообщили в пресс-службе министерства высшего и среднего специального образования.

В министерстве отметили, что расходы вузов состоят из выплат заработных плат, стипендий, а также из расходов, связанных с организацией учебного процесса. Вместе с тем стоимость обучения лишь на 68% покрывает расходы вузов.

Отмечается, что остальные расходы компенсируются за счет других финансовых источников. Вместе с тем вузы вынуждены идти на дополнительные расходы из-за внедрения дистанционного образования.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 марта в Узбекистане выявили первого пациента с коронавирусом. 16 марта все учебные заведения страны закрылись на карантин, а затем перешли на дистанционную форму обучения.

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