Екатеринбург, , 10:09 — REGNUM Водители скорой помощи, работающие на аутсорсе в Екатеринбурге, жалуются на отсутствие обещанных доплат по коронавирусу. Об этом написал депутат Госдумы Андрей Альшевских («Единая Россия») в Facebook.

К парламентарию обратились работники подстанций № 3, № 4 и № 5 скорой помощи Екатеринбурга. Теперь депутат намерен обратиться в Следственный комитет и прокуратуру.

«Куда делись деньги, почему работяги, рискующие жизнями, вынуждены требовать свое, заслуженное?» — обратился в своём сообщении Альшевских к свердловскому министру здравоохранения Андрею Цветкову.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в компании-аутсорсере «Феникс-логистика» заявляли, что готовы выплатить деньги даже из своих средств, если они не поступят от органов власти.

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