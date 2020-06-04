Варшава, , 10:03 — REGNUM Студия Live Motion Games выпустит сиквел к ещё не вышедшей стратегии Builders of Egypt. Новая игра будет посвящена строительству города в Древнем Китае, сообщил сайт polskigamedev. pl 3 июня.

По сообщению представителей студии, в дальнейшем к выпуску планируется целая серия градостроительных симуляторов «Builders of…». В них геймеры будут заниматься постройкой исторических памятников и с их помощью больше узнавать об определённых эпохах.

Тем не менее, никакой информации о предстоящей Builders of China пока нет. Более того, «оригинальная» Builders of Egypt ещё не вышла, а в Steam доступна только её демоверсия.

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