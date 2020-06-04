Амстердам, , 09:58 — REGNUM 3 июня Национальный институт здравоохранения и окружающей среды Нидерландов (RIVM) на очередном брифинге сообщил, что число жертв коронавируса увеличилось на 10 человек. Накануне сообщалось о 5 новых жертвах. Смертность от коронавируса составляет теперь 5.977 человек. Как и прежде, в данных RIVM учитываются только коронапациенты, которые прошли тест на заражение.

Кроме того, RIVM сообщил также о 9 новых госпитализациях., что на 3 больше, чем накануне. Общее число госпитализированных составляет теперь 11.759 человек.

Сообщается также, что последний нидерландский коронапациент, который ещё находился в реанимации в Нидерландах, вернулся на родину.