Оренбург, 4 июня 2020, 09:58 — REGNUM В Оренбурге по факту обрушения части ограждения моста через реку Сакмара проводится доследственная проверка, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по региону.
Ведомством установлено, что обрушилось 36 метров металлического ограждения пешеходной зоны автомобильного моста. По результатам проверки следователи дадут процессуальную оценку действиям должностных лиц, ответственных за поддержание работоспособного состояния инженерного сооружения.
Напомним, обрушения фрагмента перильного ограждения моста произошло во второй половине дня 3 июня.
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