Санкт-Петербург, , 09:58 — REGNUM В ближайшие три-четыре дня, если уровень ежедневных госпитализаций останется тем же, что и в предыдущие две недели, Санкт-Петербург достигнет так называемого плато по распространению коронавирусной инфекции. Об этом в эфире телеканала «Санкт-Петербург» рассказал председатель комитета по здравоохранению Северной столицы Дмитрий Лисовец.

По его словам, в последние две недели число госпитализаций в стационары оставалось примерно на одном уровне — порядка 750 человек в день. Примерно такое же количество или чуть больше, пациентов ежедневно выписывается.

«Если оценивать этот критерий, то можно говорить, что мы вышли на то самое долгожданное плато. Если в ближайшие три-четыре дня уровень госпитализации в эти дни либо подтвердит, либо опровергнет наши ожидания», — отметил Лисовец.

Однако он подчеркнул, что городские медицинские учреждения всю прошлую и начало этой недели работают с большой интенсивностью.

«На утро 6 июня в отделениях реанимации находилось порядка 600 пациентов. Около 300 пациентов находилось на искусственной вентиляции легких», — заявил он.

При этом около 80% пациентов с коронавирусной инфекцией в Петербурге переносят заболевание в легкой форме.

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По данным от 3 июня, за предыдущие сутки было зафиксировано 380 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге выявлено 17 069 случаев заражения. Умерло 240 человек. Выздоровело человека 6331 человек.

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