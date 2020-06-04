Москва, , 10:09 — REGNUM Пищевое отравление, произошедшее после посещения заведений общепита или заказа еды на дом, является поводом для защиты прав потребителей. Рекомендации о правильных действиях в подобных случаях опубликованы 4 июня на сайте Роскачества.

«Если вы съели что-то в заведении общепита или оформили доставку еды на сайте кафе/ресторана, претензия направляется в адрес заведения», — пояснили в организации.

Факт отравления может зафиксировать только медицинский работник. Со слов пострадавшего он запишет, что именно было съедено и какой продукт вызвал негативные последствия.

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Доказать факт покупки или заказа еды можно с помощью чека, выписки с банковской карты, фото и видео с геолокацией, показаний свидетелей или записи с камер наблюдения. Оставшуюся еду можно отдать на экпертизу в санитарно-эпидемиологическую службу.

Каких-либо жестких правовых критериев к претензии в адрес магазинов и ресторанов не установлено, потому написать её можно в произвольной форме. Указать стоит дату покупки, что и по какой цене было куплено, а также последствия, то есть факт отравления.

Далее стоит сослаться на статью 14 закона «О защите прав потребителей», где говорится о компенсации за вред здоровью. Рассматривать поданную претензию могут до десяти дней. Если заявление не было удовлетворено, потребителям советуют идти в суд.