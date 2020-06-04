Тбилиси, , 09:48 — REGNUM В течение последних суток в Грузии выявили один случай заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Информацию об этом 4 июня опубликовали на сайте Stopcov.ge.

По обновленным данным, число выявленных зараженных SARS-CoV-2 в стране выросло до 801. Отдельно от общей статистики учитывают троих жителей Грузии, привезенных на родину с диагнозом «коронавирусная инфекция» из-за рубежа.

Количество победивших коронавирус в течение суток стало больше на четыре. Теперь их 644, что больше 80% от всех выявленных зараженных. Всего от COVID-19 в Грузии умерли 13 пациентов. На карантине находятся 2424 человека, госпитализированы — 304.

Стоит отметить, что ранее замминистра здравоохранения Тамар Габуния заявила, что в Грузии готовятся ко второй волне распространения коронавируса, которую ожидают в октябре или ноябре.

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