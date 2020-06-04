Стамбул, Турция, , 09:44 — REGNUM В сети появился геймплейный трейлер необычного «симулятора жизни» под названием Circadian City. Он был опубликован 3 июня на официальном YouTube-канале игры.

В Circadian City игрокам предстоит «проживать» жизнь своего персонажа в дневное и ночное время. Днём протагонист будет перемещаться по городу, общаться с жителями и обучаться новым навыкам. А ночью — попадать в специально-сгенерированный мир снов, в котором будут отображаться его мысли и воспоминания.

Circadian City выйдет в «раннем доступе» Steam 24 июля 2020 года. Дата полноценного релиза пока не сообщается.

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