Екатеринбург, , 09:44 — REGNUM Больницу № 20 (Екатеринбург) закрыли на карантин по коронавирусу. Об этом сообщили в оперативном штабе региона.

По данным структуры, карантин был введён «после фиксации нескольких заносов». Сейчас в отделениях больницы закрыли приём новых пациентов, а уже госпитализированные граждане продолжают лечиться. Перед выпиской они пройдут тест на коронавирус.

После полной выписки учреждение продезинфицируют, а карантин снимут после получения разрешения санврачей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее случай выявления коронавирусом подтвердился у поставщика компании «Ситилинк». Вирус нашли у двух сотрудников фирмы-поставщика.