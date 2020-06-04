Москва, , 09:44 — REGNUM Общее количество вылечившихся от COVID-19 жителей столицы России за минувшие сутки увеличилось на 3061 пациента и стало составлять свыше 94 тысяч человек. Об этом 4 июня рассказала журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровел еще 3061 человек», — заявила она, отметив, что число выздоровевших в российской столице продолжает увеличиваться.

Также Ракова сообщила, что в результате этого суммарное количество вылечившихся от COVID-19 в Москве достигло 94 715.

Кроме этого, заместитель мэра уточнила, что медики для подтверждения выздоровления пациента проводят специальные тесты, и рассказала, что при выписке пациенты, которым необходимо еще побыть под медицинским наблюдением, получают соответствующие рекомендации.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что более 3 тыс. жителей Москвы, выздоровевших от COVID-19, готовы стать донорами плазмы.