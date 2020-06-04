Москва, , 09:41 — REGNUM Москва попала в категорию городов мира, жители которых проявили наибольшую дисциплину в период пандемии коронавируса. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в опубликованном 4 июня интервью ТАСС.

«Есть индекс снижения уровня активности городов мира. Москва находится в трети самых дисциплинированных», — сказал Собянин.

Он констатировал, что жители Москвы проявили высокий уровень ответственности, и это стало спасением от катастрофы. Собянин выразил москвичам благодарность за терпение и понимание.

Мэр добавил, что важным фактором стал переход примерно половины офисных работников на удалённый формат работы.

Как сообщало ИА REGNUM, Собянин также предположил, что привычный до пандемии образ жизни восстановится в Москве примерно через год. Он заверил, что собранные в период распространения коронавируса персональные данные москвичей будут уничтожены.

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