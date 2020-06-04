Москва, , 09:34 — REGNUM Более 3 тыс. москвичей, выздоровевших от коронавирусной инфекции, готовы стать донорами плазмы. Об этом 4 июня сообщила вице-мэр Москвы Анастасия Ракова.

«Приятно видеть, что жители готовы помогать друг другу — ведь среди пациентов с коронавирусом могут оказаться близкие люди, друзья, коллеги», — сказала она.

По её данным, в колл-центр обратились 11 тыс. человек, более 3 тыс. из них готовы стать донорами. На текущий момент в Москве сделано 460 переливаний.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве в качестве эксперимента применяется методика переливания плазмы крови выздоровевших пациентов, содержащей антитела, больным COVID-19.

Отмечается, что эту технологию одобрил для использования клинический комитет по борьбе с коронавирусной инфекцией.