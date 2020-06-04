Женева, Швейцария, , 09:33 — REGNUM На сегодняшний день в мире выявлено более 6,2 млн носителей вируса SARS-CoV-2. Такие данные по состоянию на 3 июня приводит Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

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Так, случаев инфицирования за весь период пандемии зарегистрировано 6 287 771. 93 тыс. из них были выявлены за последние сутки. Это на 20,2 тыс. заболевших меньше, чем было подтверждено 2 июня.

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По данным ВОЗ, число жертв COVID-19 почти превысило 380 тыс. человек. Только за последние сутки было зафиксировано 3,6 тыс. летальных исходов.

Больше всего носителей SARS-CoV-2 было зафиксировано в Американском регионе — свыше 2,949 млн человек. При этом в Европе насчитывается более 2,191 млн заразившихся коронавирусом. Среди стран мира лидирующие позиции по количеству выявленных случаев заражения удерживают США. Здесь зафиксировано почти 1,8 млн заболевших COVID-19.