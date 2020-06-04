Амстердам, , 09:29 — REGNUM 3 июня в ходе пресс-конференции премьер-министр Нидерландов Марк Рютте подтвердил, что с 15 июня жители страны могут выезжать в отпуск в Европу. Рютте заявил, что он исходит из того, что 15 июня уровень опасности в отношении 12 европейских будет снижен с оранжевого (только поездки по необходимости) до жёлтого.

В число разрешённых стран входят, в частности, Германия, Бельгия, Италия и Хорватия. Возможно, что уровень будет снижен также для Испании и Франции, однако окончательно ясно это станет лишь после 15 июня.

Власти страны пока настоятельно рекомендуют воздержаться от поездок за пределы Европы. Рютте предупредил, что в случае возникновения чрезвычайных ситуаций правительство Нидерландов не будет обеспечивать репатриацию своих граждан. Лица, выезжающие за пределы Европы, по возвращению в Нидерланды будут обязаны провести две недели в карантине. Оранжевый уровень опасности сохраняется также в отношении Швеции и Великобритании.