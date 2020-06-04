Владивосток, , 09:36 — REGNUM Циклон из Китая повлиял на погоду в Приморье. В регион пришли проливные дожди, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Примпогоды. Но уже в выходные ситуация изменится.

Читайте также: На китайскую провинцию Хунань обрушились ливни, наводнения и оползни

4 июня циклонический вихрь будет смещаться над Приморьем, дожди продолжатся. Однако их будет меньше, чем прогнозировалось ранее. Можно сказать, регион миновала угроза очень сильных осадков.

В ночь с 4 на 5 июня циклон сместится на Японское море, к утру интенсивность дождей уменьшится, а на юге края они закончатся.

Днём 5 июня циклон переместится на Сахалин и Приморье окажется в тыловой его части — местами пройдут кратковременные дожди.

На выходных осадков в Приморье в основном не будет, температура воздуха будет выше +25 градусов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее синоптики прогнозировали сильные дожди на всей территории Приморья на несколько дней вперёд.