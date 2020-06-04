Тамбов, , 09:25 — REGNUM 67 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Тамбовской области за последние сутки, сообщил 4 июня региональный оперативный штаб.

За последние сутки положительные тесты на коронавирус подтверждены в том числе у четырёх детей в возрасте от двух до 17 лет, возраст взрослых от 18 до 82 лет.

Всего в Тамбовской области подтверждено 3 тыс. 242 случая заражения коронавирусом, в том числе 1 тыс. 153 случая — без клинических проявлений. На данный момент уже 1 тыс. 388 пациентов выздоровели, умерли 11 человек, в том числе одна смерть подтверждена за последние сутки.

В больницах региона на утром 4 июня находятся 397 человек, в том числе 318 поставлен диагноз «пневмония».