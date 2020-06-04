Анкара, , 09:28 — REGNUM Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа заявил, что второй волны коронавирусной инфекции в стране не ожидается. Об этом 4 июня сообщает Anadolu Ajansi.

Коджа, общаясь с журналистами подчеркнул, что меры которые предприняло правительство в связи с угрозой распространения коронавируса, а также благодаря пониманию необходимости этих мер со стороны граждан привело к тому, что вторая волна эпидемии не ожидается.

Напомним, с 1 июня правительство Турции начало смягчать меры, принятые для борьбы с коронавирусной инфекцией, так как распространение вируса замедлилось.

По последним данным, в стране выявлено свыше 130 тыс. случаев инфицирования. От COVID-19 скончались 4 тыс. 609 человек.