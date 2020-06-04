Киев, , 09:26 — REGNUM За минувшие сутки коронавирус выявили у 588 жителей Украины, что стало наибольшим показателем за время пандемии, сообщил 4 июня Центр общественного здоровья при министерстве здравоохранения Украины.

Ранее наибольший суточный прирост заразившихся был зафиксирован 23 апреля 2020 года — 578 человек.

За минувшие сутки в стране от осложнений, вызванных болезнью, скончались 12 человек, выздоровели 152.

Всего с начала пандемии коронавирус выявили у 25 410 человек, из них 11 040 человек выздоровели, а 748 умерли.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее польские эксперты рассказали о повышенном спросе на украинских трудовых мигрантов, вызванном пандемией коронавируса.

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