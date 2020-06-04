Екатеринбург, , 09:28 — REGNUM На складе поставщика компании «Ситилинк» в Екатеринбурге подтвердили случай выявления коронавируса. Об этом заявили в пресс-службе компании.

Как передаёт «Е1», вирус нашли у двух сотрудников организации-поставщика. Они уже госпитализированы, а поставщик выполнил все предписания санврачей. Информацию компании подтвердила фирма-поставщик.

В самом «Ситилинке» случаев выявления коронавируса не зафиксировано, заявляют в организации.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области подтвердили 6381 случай выявления коронавируса.

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