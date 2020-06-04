Москва, , 09:17 — REGNUM Министр здравоохранения России Михаил Мурашко выступит на виртуальном глобальном саммите по вакцинам, который организует правительство Великобритании. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава РФ.

«Да, будет его видеовыступление», — заявил «Интерфаксу» представитель пресс-службы федерального ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, виртуальный саммит по созданию вакцины от коронавируса под названием Global Vaccine Summit 2020 должен состояться 4 июня. Организатором мероприятия выступила Великобритания. В нём ожидается участие мировых лидеров, эпидемиологов и медиков десятков государств.

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Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пригласил президента России Владимира Путина принять участие в саммите по вакцине. Как заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, участие главы государства в этом мероприятии не предполагается.

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