Москва, , 09:13 — REGNUM В Москве ещё пять больниц, перепрофилированных для приёма пациентов с коронавирусом, вернутся к нормальному режиму работы. Об этом 4 июня сообщила вице-мэр Анастасия Ракова.

По словам Раковой, в Москве создан резервный коечный фонд, позволяющий возвращать перепрофилированные больницы к привычной работе. Приступят к обычному приёму пациентов «госпиталь на Шаболовке, клинические больницы им. Плетнева, им. Мухина, им. Демихова и №31».

В этих медучреждения в настоящее время проходят подготовительные работы перед открытием.