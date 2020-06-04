Южно-Сахалинск, , 09:13 — REGNUM С 11 июня все, кто прибывает в Сахалинскую область, должны будут предъявить справку об отсутствии коронавируса, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

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Тест необходимо сдать не ранее, чем за три дня до отъезда в островной регион. Ранее результаты лабораторных исследований требовались только пассажирам, не имеющим местной регистрации. Теперь мера распространяется на всех, включая местных жителей, возвращающихся домой из поездок.

Каждая десятая справка будет проверяться на подлинность.

Как сообщало ИА REGNUM, для въезда на Сахалин теперь необходимо оформить цифровой пропуск.