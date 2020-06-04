Пермь, , 09:01 — REGNUM В Пермском крае в 2020 году ЕГЭ намерены сдавать более 10 500 человек: около 9 тысяч — это выпускники текущего года и примерно 1,5 тысяч — выпускники прошлых лет, сообщает пресс-служба краевого правительства.

Меры безопасности на экзаменационных пунктах усилят. Помещения подвергнут строгой санитарно-эпидемиологической проверке и обработке. Выпускников разместят с учетом дистанции не менее в полутора метров. На входе у всех будут измерять температуру. Экзамен по русскому языку разделят на два дня.

Напомним, из-за неблагополучной эпидобстановки, связанной с распространением коронавируса, принято решение о переносе времени сдачи ЕГЭ. Сдавать экзамен будут только те, кому результаты экзамена нужны для поступления в вуз. При этом все выпускники получат аттестаты независимо от того, сдают они ЕГЭ или нет.