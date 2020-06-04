Хэйхэ, Китай, , 08:59 — REGNUM Таможня города Хэйхэ в провинции Хэйлунцзян на северо-востоке Китая сообщила об импорте 1,58 млрд кубометров природного газа через газопровод из России за прошедшие шесть месяцев, сообщает 4 июня агентство Синьхуа.

Трансграничный газопровод имеет российскую секцию 3000 км и 5111 км в Китае. 2 декабря 2019 года северная секция газопровода длиной 1067 км была официально запущена в эксплуатацию, что ознаменовало начало новой эры двустороннего энергетического сотрудничества.

Газопровод заходит в Китай через пограничный город Хэйхэ и проходит через девять провинций, автономных районов и городов центрального подчинения. Газопровод также связан с существующими газовыми сетями Китая, что позволяет природному газу из России достигать северо-востока страны, района Пекин-Тяньцзинь-Хэбэй и района Дельты Янцзы.

Планируется, что газопровод позволит поставить в Китай 5 млрд кубометров российского газа в 2020 году, а к 2024 году этот показатель может достичь 38 млрд кубометров. Китайская компания CNPC и российский «Газпром» подписали контракт на 30 лет о поставки газа на сумму $400 млрд в мае 2014 года.