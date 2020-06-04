Хабаровск, , 08:58 — REGNUM Моряки соединений и частей подводных Сил Тихоокеанского флота (ТОФ), базирующихся на Камчатке, примут участие в параде в честь 75-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне, который пройдет 24 июня в Хабаровске. Об этом 4 июня сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Более 100 моряков-подводников были доставлены самолетами военно-транспортной авиации в Хабаровск, где после окончания карантина они продолжат тренировки, начатые ещё на полуострове.

Ранее Тихоокеанский флот на парадах в Хабаровске представляли подразделения морской пехоты. Для подводников этот парад станет первым, в котором они участвуют за пределами Камчатки.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровске начались тренировки подразделений, которые примут участие в военном параде 24 июня. В первой тренировке на арене «Ерофей» участвовало около 20 подразделений округа в составе более 3000 человек.

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