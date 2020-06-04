Хабаровск, , 08:54 — REGNUM Мэр Хабаровска Сергей Кравчук уходит на двухнедельную самоизоляцию из-за подтверждения коронавирусной инфекции в его семье. Об этом глава города написал на своей странице в Instagram.

«Уважаемые хабаровчане, так вышло, что коронавирус не обошёл стороной и мою семью, — написал он. — Сам я здоров, но вынужден на две недели уйти на самоизоляцию, работать буду удалённо».

Временно решать оперативные задачи Кравчук поручил вице-мэру Ирине Шапиро.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровском крае с начала эпидемии выявлено 2273 случая заражения коронавирусом. От осложнений, вызванных COVID-19, скончались 13 человек, еще 1169 выздоровели.

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