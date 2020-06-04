Москва, , 08:47 — REGNUM Принятые решения во время распространения коронавируса в Москве были в интересах жителей города и он не хочет перекладывать за них ответственность. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью ТАСС.

«Приоритетом принятия решений всегда были и будут интересы, жизнь и здоровье горожан», — сказал он.

По словам Собянина, в Москве «мнение горожан имеет решающее значение», и в этом заключается сила города. Однако «есть исключения», когда требуется принимать «безотлагательные решения» и брать ответственность.

«Мнений может быть много, но за каждую жизнь москвичей отвечать мне. И я не хочу эту ответственность перекладывать на других», — заявил мэр Москвы.

Как сообщало ИА REGNUM, соблюдение прав и интересов москвичей при применении указов главы столицы проверят эксперты и федеральные чиновники.