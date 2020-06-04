Омск, , 08:46 — REGNUM За весь период в Омской области коронавирус выявлен у 1540 человек, в том числе за последние сутки подтверждено 58 новых случаев заражения. Об этом ИА REGNUM сообщили 4 июня в региональном минздраве.

598 человек уже выздоровели, в том числе 40 — за последние сутки.

В омских лабораториях проведено уже 133 985 тестов на коронавирус.

Как сообщало ИА REGNUM, за весь период в Омской области скончались 20 пациентов с коронавирусом.

Читайте ранее в этом сюжете: В Омской области выявили 45 новых носителей коронавируса