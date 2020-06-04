Омск, 4 июня 2020, 08:46 — REGNUM За весь период в Омской области коронавирус выявлен у 1540 человек, в том числе за последние сутки подтверждено 58 новых случаев заражения. Об этом ИА REGNUM сообщили 4 июня в региональном минздраве.
598 человек уже выздоровели, в том числе 40 — за последние сутки.
В омских лабораториях проведено уже 133 985 тестов на коронавирус.
Как сообщало ИА REGNUM, за весь период в Омской области скончались 20 пациентов с коронавирусом.
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