Харбин, Китай, , 08:44 — REGNUM Зона свободной торговли в провинции Хэйлунцзян на северо-востоке Китая привлекла 94 новых проекта суммарным объемом инвестиций в объеме 175 млрд юаней (около $24,6 млрд) с момента создания в прошлом году, сообщает 3 июня агентство Синьхуа.

Пилотная Хэйлунцзянская зона свободной торговли была создана в августе 2019 года и имеет три субрайона, включая столицу провинции город Харбин и еще два города — Хэйхэ и Суйфэньхэ, которые расположены на границе с Россией.

С начала эпидемии нового коронавируса, эти субрайоны предоставляют онлайн-услуги для привлечения компаний, включая компании из России, сообщили в департаменте коммерции региона.

Создание пилотной зоны свободной торговли в провинции Хэйлунцзян было одобрено Госсоветом КНР в августе 2019 года. Шесть пилотных зон было создано в провинциях Шаньдун, Цзянсу, Гуанси, Хэбэй, Юньнань и Хэйлунцзян за прошедший год. Теперь их общее число достигло 18 на всю страну.