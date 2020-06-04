Амстердам, , 08:36 — REGNUM Бургомистр Амстердама Фемке Галсема заявила, что во время антирасистской демонстрации в центре города она не обладала точной информацией. Об этом говорится в письме, которое она направила 3 июня муниципальному совету столицы.

Организаторы и полиция, по словам Галсема, исходили из того, что демонстрация соберёт около 300 участников. На деле манифестантов оказалось около 5.000 человек, собравшихся на площади Дам в центре города. Скопление народа привело к нарушению режима социального дистанцирования.

По словам Галсема, если бы власти заранее узнали бы об истинном числе участников, они смогли бы перенести демонстрацию в другое место или рассредоточить участников по городу. В сложившейся обстановке полиция не приняла мер по рассеиванию демонстрантов, дабы избежать эскалации.