Нур-Султан, , 08:36 — REGNUM Глава управления культуры Нур-Султана Нурлан Сыдыков подозревается в получении взятки в крупном размере, пишет газета «Казахстанская правда» со ссылкой на агентство по противодействию коррупции.

По данным агентства, Сыдыков подозревается в получении взятки от подрядчика за помощь в организации праздников. В отношении подозреваемого выбрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

В антикоррупционном ведомстве добавили, что досудебное расследование не подлежит разглашению в интересах следствия.

Ранее казахстанские СМИ сообщили, что Нурлан Сыдыков задержан при получении взятки в размере 10−12 млн тенге ($25−30 тыс.). Сообщалось, что деньги переданы в связи с ремонтом спортивного объекта.