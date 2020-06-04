Нур-Султан, 4 июня 2020, 08:36 — REGNUM Глава управления культуры Нур-Султана Нурлан Сыдыков подозревается в получении взятки в крупном размере, пишет газета «Казахстанская правда» со ссылкой на агентство по противодействию коррупции.
По данным агентства, Сыдыков подозревается в получении взятки от подрядчика за помощь в организации праздников. В отношении подозреваемого выбрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
В антикоррупционном ведомстве добавили, что досудебное расследование не подлежит разглашению в интересах следствия.
Ранее казахстанские СМИ сообщили, что Нурлан Сыдыков задержан при получении взятки в размере 10−12 млн тенге ($25−30 тыс.). Сообщалось, что деньги переданы в связи с ремонтом спортивного объекта.