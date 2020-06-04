Багдад, , 08:38 — REGNUM В Ираке за сутки выявили 781 случай заражения коронавирусом. Об этом 4 июня сообщается в заявлении министерства здравоохранения страны.

По данным министерства, общее число выявленных случаев инфицирования коронавирусом в стране составляет 8 тыс. 168.

От COVID-19 в общей сложности с начала эпидемии в стране скончались 256 человек. За сутки умер один пациент.

Напомним, вспышка коронавирусной инфекции, впервые зафиксированная в китайском Ухане в декабре 2019 года, распространилась на весь мир. Число выявленных случаев заражения превысило 6 млн 500 тыс. человек.