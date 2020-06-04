Амстердам, , 08:33 — REGNUM 3 июня в г. Роттердам по указанию местных властей приостановлена демонстрация против расизма. Демонстрация проходила в центре города возле моста им. Эразма. Большое скопление демонстрантов не позволило соблюдать режим социального дистанцирования.

Поэтому муниципалитет призвал участников демонстрации разойтись по домам.

Накануне бургомистр Роттердама Ахмед Абуталеб разрешил проведение демонстрации возле моста им. Эразма с 17:00 до 18:30 ч. В качестве условия он поставил строгое соблюдение действующих в стране антикоронавирусных мер, в частности соблюдение минимальной дистанции в 1,5 метра.

Вскоре после начала демонстрации стало ясно, что из-за большого скопления народа соблюдение этого требования представляется затруднительным. Оценки количества участников расходятся от около тысячи до несколько тысяч человек.

Около 18:00 ч. муниципалитет через свой аккаунт в Твиттере призвал воздержаться от присоединения к демонстрации, поскольку на мосту и возле него собралось слишком много народа. На месте полиция также призвала манифестантов спокойно разойтись с соблюдением минимальной дистанции в 1,5 метра.

После того как было объявлено о завершении демонстрации полиции пришлось разгонять манифестантов, не следовавших указаниям полиции. В центре города некоторое время царила неспокойная обстановка.

Ранее на этой недели прошли антирасистские демонстрации в некоторых нидерландских городах. Демонстрации направлены на поддержку американского движения Black Lives Matter. После демонстрации в Амстердаме бургомистр столицы Фемке Галсема стала предметом критики из-за решение не распустить демонстрацию, несмотря на то, что её участники нарушили режим социального дистанцирования.