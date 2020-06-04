Пекин, , 08:37 — REGNUM Один активный случай и четырех носителей коронавируса без симптомов выявили на территории Китая за минувшие сутки. Об этом 4 июня говорится в сообщении госкомитета по вопросам здравоохранения КНР.

Также уточняется, что активный случай является ввозным, и он был зарегистрирован на территории китайской провинции Гуандун.

Таким образом, общее число подтвержденных случаев заражения SARS-CoV-2 в стране на данный момент стало 83 022.

Кроме этого, сообщается, что за прошедшие сутки в Китае никто не умер от COVID-19 и потому суммарное количество летальных исходов по-прежнему составляет 4 634 человека.

При этом 78 319 пациентов в стране вылечились от нового заболевания.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что свыше 1 тысячи пациентов за минувшие сутки скончались на территории Мексики от COVID-19.