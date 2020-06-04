Москва, , 08:32 — REGNUM Собранные во время распространения коронавируса персональные данные москвичей будут уничтожены. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью ТАСС.

Он заверил, что в дальнейшем «все данные «Социального мониторинга» и пропусков будут уничтожены».

«Их использование возможно только в чрезвычайных ситуациях. В нормальной жизни это может расцениваться и, по сути, является нарушением прав граждан», — уверен мэр Москвы.

Однако он считает, что электронные сервисы государственных услуг, удалённой работы и образования «инструменты получат мощный толчок в развитии», и неповоротливая машина государственного регулирования станет подвижнее.