Уфа, , 08:33 — REGNUM Мужчину обвиняют в убийстве 85-пенсионера в Башкирии. Об этом 4 июня сообщает пресс-служба республиканского следственного управления Следственного комитета РФ.

По сообщению пресс-службы ведомства, в августе прошлого года стражи порядка получили сообщение о том, что в своем доме в селе Отрада Альшеевского района найдено тело пожилого мужчины с признаками насильственной смерти.

Вскоре следователи установили личность подозреваемого в убийстве мужчины. У него на шее была свежая ссадина, причину появления которой он не смог объяснить. При осмотре территории его жилища, в печи бани была обнаружено не догоревшая перчатка и нож. Помимо этого, оперативники нашли на крыше бани 18 тысяч рублей и обувь, на которой были следы крови.

По словам сотрудника сельского магазина, утром мужчина расплатился испачканной в крови денежной купюрой при покупке алкогольных напитков. В результате обвиняемый сознался в преступлении, признав свою вину частично.

По версии следствия, обвиняемый узнал, что у пенсионера есть деньги. Следователи считают, что ночью с 10 на 11 августа прошлого года подозреваемый забрался в дом к потерпевшему и много раз ударил пенсионера холодным оружием. От этих ран мужчина умер. Тогда обвиняемый украл 22 тысячи рублей и убежал.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам разбоя и убийства, материалы дела переданы в суд для рассмотрения по существу.

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