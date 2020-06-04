Владивосток, , 08:34 — REGNUM Во Владивостоке с 10 июня начнутся репетиции военного парада на центральной площади, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской мэрии.

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На время репетиций парада на центральных улицах города будут временно ограничены движение и парковка автомобилей.

Репетиции пройдут 10, 13, 15 и 20 июня.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровске 4 июня начались тренировки подразделений, которые примут участие в военном параде 24 июня в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.