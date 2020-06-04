Первоуральск, Свердловская область, , 08:25 — REGNUM В Свердловской области пятеро жителей Первоуральского городского округа отданы под суд за фальшивомонетничество. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Им вменяют хранение, перевозку с целью сбыта и собственно сбыт поддельных денег. Следователи установили, что план разработал житель посёлка Новоуткинск в октябре 2019 года. При помощи интернета он купил шесть поддельных пятитысячных купюр, а затем вовлёк в преступную деятельность ещё пятерых граждан из числа своих знакомых, пообещав им 500 рублей с продажи одной подделки.

После чего мужчина вовлек еще пятерых своих знакомых для сбыта поддельных банковских купюр, пообещав им за сбыт одного банковского билета вознаграждение в размере 500 рублей. Один из них при этом перевозил четверых, которые и сбывали поддельные купюры.

Уголовное дело передано в суд Первоуральска. Организатор ранее был осуждён. Остальным грозит лишение свободы на срок до восьми лет.