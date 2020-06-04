Москва, , 08:23 — REGNUM Через год Москва полностью вернется к образу жизни, сложившемуся до пандемии коронавируса. Об этом заявил мэр российской столицы Сергей Собянин в интервью ТАСС.

Градоначальник ответил на вопрос о том, какой буде Москва до пандемии и изменится ли жизнь после пандемии. «Думаю, через год мы полностью вернемся к прежнему образу жизни», — сказал Собянин.

Он добавил, что отмена масок будет зависеть от появления вакцины против COVID-19 — от октября до февраля 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 3 июня в Москве выявили 187 216 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 91 654 человека, скончались 2685 человек.

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