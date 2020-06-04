Красноярск, , 08:22 — REGNUM В Красноярском крае отменят часть мер, принятых из-за угрозы распространения коронавируса. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства, в течении восьми последних дней коэффициент распространения вируса в крае составил 0,9%, что укладывается в требования.

Кроме того, регион отвечает требованиям по свободному коечному фонду, показателю тестирования на 100 тыс. населения и уровню смертности. При этом количество выписанных из больниц пациентов в последние дни почти сравнялось с числом новых случаев госпитализации.

Благодаря этому, с 4 июня разрешат возобновить работу некоторым предприятиям малого бизнеса, в частности, химчисткам, ателье, СТО, непродовольственным магазинам при определённых условиях и с соблюдением масочного режима. Профессиональные спортсмены могут тренироваться на свежем воздухе.

«Изменятся и правила прилёта в Красноярск граждан РФ из Москвы и Санкт-Петербурга. Для прибывающих из этих городов будет отменён режим двухнедельного карантина… Также будет отменён режим выдачи цифровых пропусков для выхода из дома в период самоизоляции. В ряде районов края будет отменен режим самоизоляции», — отметили в правительстве.

Напомним, по ситуации на 3 июня в Красноярском крае выявлено 4654 случаев заражения коронавирусом. Как сообщало ИА REGNUM, к настоящему времени выписаны из больниц 1300 человек, скончались 43 пациента с SARS-CoV-2.

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