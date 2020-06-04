Казань, , 09:35 — REGNUM В Татарии на нескольких дорогах увеличат скоростной режим для легковых автомобилей, сообщает пресс-служба ГИБДД МВД по РТ.

В республике на двух участках автодороги «Йошкар-Ола — Зеленодольск» до трассы М-7 «Волга» увеличен скоростной режим для легковых авто до 100 км/ч. Для этого уже установили соответствующие знаки. Также увеличить скоростной режим до 80 км/ч планируется на Мамадышском тракте (от перекрестка с улицей Интернациональная до границы Казани) и улице Залесная (от дома №118 до границы города). Скоростной режим до 110 км/ч еще на двух участках на автодороге М-7 «Волга», проходящих по территории Мамадышского и Елабужского районов. Общая протяженность составит 8,5 км. На этой же магистрали, но уже проходящей по территориям Пестречинского, Рыбно-Слободского и Тюлячинского районов, добавятся участки общей протяженностью 5,5 км, на которых также разрешат проехать с максимальной скоростью до 110 км/ч.

Изменения скоростного режима будут носить сезонный характер и останутся действовать до 30 сентября текущего года. Это обусловлено особенностями климатических условий, характерных для Татарии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, предусмотрен ремонт участков трасс М-7 «Волга», М-5 «Урал» и А-151 на маршруте между Москвой и Татарией.

Читайте также: Скоростной автотрассе Москва — Казань присвоят номер М-12