Ульяновск, , 08:19 — REGNUM В Ульяновской области 72% пациентов с коронавирусом продолжают лечение, что является самым высоким показателем среди регионов Приволжского федерального округа. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил в своём видеообращении губернатор Ульяновской области Сергей Морозов.

«В целом в Ульяновской области, по данным информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом, 72% людей, у которых диагностирован коронавирус, до сих пор продолжают лечение. Этот показатель — самый высокий среди регионов Приволжского округа. В среднем по России эта цифра равна 55% от всех заболевших», — сообщил глава региона.

Как сообщало ИА REGNUM, по последним данным оперативного штаба России (на 3 июня), в Ульяновской области выявлено 2770 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 832 пациента с COVID-19, скончались 12 человек. Сергей Морозов заявлял 3 июня, что в регионе трое больных «нуждаются в искусственной вентиляции лёгких».

Отметим, что Ульяновская область вошла в число регионов, демонстрирующих негативный тренд по числу заболевших COVID-19. Эксперты не исключают, что сложная эпидемиологическая обстановка отразится на явке избирателей на голосование по поправкам к Конституции РФ.

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