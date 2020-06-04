Якутск, 4 июня 2020, 08:21 — REGNUM У главы Якутии Айсена Николаева есть три недели, чтобы переломить ситуацию с распространением коронавируса. По мнению политологов, там, где идёт стабильный рост числа зараженных SARS-CoV-2, явка на голосовании по поправкам к Конституции будет низкой.
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В число регионов, а таких в стране 13, где фиксируется ежедневный прирост заражённых, входит и регион Дальнего Востока — Якутия.
«Эпидемия, конечно, будет сказываться на явке, и региональным властям придётся решать эту проблему», — цитирует ведущего эксперта Центра политической конъюнктуры Михаила Карягина Ura.news.
Подобного мнения придерживается и политтехнолог Алёна Август.
«Пандемия показала неумение многих российских губернаторов работать в экстренной ситуации. Они привыкли исполнять спущенные сверху циркуляры. Очень важно, как губернатор выстроил коммуникацию с людьми. Там, где коммуникации нет, и доверие к главе региона низкое [никто соблюдать карантин не будет]», — считает Август.
Напомним, более десятка губернаторов, контролирующих совокупно 20 млн избирателей, могут провалить голосование по поправкам к Конституции РФ в своих регионах.